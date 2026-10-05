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Operazione straordinaria della Guardia di Finanza tra lo scalo aeroportuale di Fiumicino e la Capitale: sequestrati oltre 10,3 chilogrammi di sostanze stupefacenti, convalidate sette misure restrittive in flagranza e segnalate dieci persone all’autorità giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari.

Un dispositivo coordinato di controllo economico del territorio ha visto impegnati i finanzieri del Comando Provinciale di Roma in un’articolata operazione di contrasto ai traffici illeciti. L’azione dei militari ha interessato in via prioritaria lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, principale snodo d’ingresso e transito delle merci e dei passeggeri, estendendosi poi a diversi quadranti urbani e dell’area metropolitana.

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Maxi blitz alle porte di Roma, oltre 10 kg di droga nei bagagli: scacco alla rotta del narcotraffico

L’esito complessivo registra il sequestro di oltre 10,3 chilogrammi di sostanze stupefacenti, destinati ad alimentare il mercato illegale al dettaglio con decine di migliaia di dosi, oltre alla convalida di sette arresti eseguiti in flagranza di reato. Dieci le posizioni rimesse al vaglio della magistratura e dodici i soggetti segnalati alle competenti Prefetture per consumo personale.

Il fulcro operativo dell’intervento si è concentrato presso l’aeroporto di Fiumicino, dove i finanzieri del Gruppo locale hanno individuato due passeggeri provenienti dal Messico, decollati da Guadalajara con scalo a Cancún e diretti a Madrid. Nonostante i due viaggiatori procedessero separatamente per dissimulare il legame, l’atteggiamento dell’uomo ha indotto i militari ad avviare verifiche approfondite. Durante i riscontri, il passeggero ha cercato di contattare telefonicamente la compagna per consentirle di allontanarsi a bordo di un taxi, ma i finanzieri l’hanno fermata sulla banchina esterna dell’aerostazione.

L’ispezione doganale ha confermato i sospetti operativi: all’interno dei bagagli da stiva, ripartiti tra una scatola, una borsa termica e un doppiofondo nello schienale di una valigia, sono stati rinvenuti oltre 8,4 chilogrammi di droga. Nel dettaglio, il carico era composto da 4,270 chili di metanfetamina del tipo crystal meth e da 4,145 chili di cocaina. L’arresto in flagranza per la coppia è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, con contestuale trasferimento nella casa circondariale di Civitavecchia.

La droga diretta anche a Napoli

I controlli delle Fiamme Gialle nello scalo aeroportuale non hanno riguardato esclusivamente i transiti dei passeggeri, ma si sono estesi al settore cargo. L’impiego delle unità cinofile antidroga nell’area merci ha consentito di intercettare tre distinte spedizioni postali partite dagli Stati Uniti d’America e indirizzate a Roma, Napoli e Amalfi, contenenti complessivamente un chilogrammo di hashish e 500 grammi di marijuana.

Sempre presso lo scalo di Fiumicino, le verifiche doganali hanno portato al sequestro amministrativo di 6,550 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, suddivisi tra sigarette e tabacco melassato, nei confronti di un passeggero atterrato da Tunisi. Nel comparto merci, inoltre, i militari della Squadra CITES hanno intercettato un orologio dotato di cinturino in pelle di coccodrillo, privo dei necessari certificati di importazione stabiliti dalla Convenzione di Washington per la tutela delle specie protette; due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

I presidi nei quartieri romani e nell’area metropolitana

Parallelamente alle attività aeroportuali, le pattuglie del Servizio “117” hanno presidiato le aree urbane della Capitale, concentrandosi in particolare su viale Palmiro Togliatti, viale Alessandrino, via Tiburtina, Ostia Lido e nei comuni di Frascati, Velletri e Zagarolo. In tali settori sono stati sequestrati 107 grammi di cocaina, 85 grammi di hashish, 59 grammi di crack, 135 grammi di marijuana e 1.330 euro in contanti. Quattro arresti in flagranza per spaccio sono stati convalidati: tra questi, un individuo fermato in viale Palmiro Togliatti con 150 dosi di crack e un altro bloccato nei pressi della stazione metropolitana di Santa Maria del Soccorso con 89 grammi di hashish e marijuana e nove telefoni cellulari.

Negli snodi cittadini dell’Esquilino, di Roma Termini e del Flaminio, l’attenzione operativa si è concentrata sul contrasto allo spaccio su pubblica via. In piazza Vittorio Emanuele II è stato convalidato l’arresto di una persona trovata con quasi 12 grammi di eroina e 730 euro in contanti. Nella stessa piazza, un altro individuo è stato denunciato per ricettazione poiché trovato con 2.750 euro e preziosi in oro e diamanti per un valore di circa 30.000 euro, privi di idonea giustificazione di provenienza. Un automobilista fermato a un posto di blocco è stato denunciato per porto abusivo d’armi per il possesso di un coltello di tipo “karambit” e segnalato per uso di stupefacenti. Infine, presso il mercato rionale di Tor Marancia, i Baschi Verdi hanno sequestrato borse e profumi contraffatti abbandonati durante la fuga da un venditore non autorizzato.

Dati chiave dell’operazione

Sostanze stupefacenti complessive: oltre 10,3 chilogrammi sequestrati

Fiumicino (bagagli da stiva): 4,270 kg di metanfetamina (crystal meth) e 4,145 kg di cocaina

Fiumicino (merci e flussi postali): 1 kg di hashish e 500 g di marijuana da spedizioni USA

Misure e procedimenti: 7 arresti convalidati in flagranza, 10 denunce all’autorità giudiziaria, 12 segnalazioni in Prefettura per uso personale

Altri sequestri: 6,550 kg di tabacchi lavorati esteri, preziosi per 30.000 euro, 1 coltello vietato “karambit”, merce contraffatta

L’intervento si colloca nel quadro delle direttive di presidio del territorio definite nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla Prefettura di Roma, a tutela della legalità e del tessuto economico della città. Per tutti i soggetti coinvolti vige il principio di presunzione di innocenza: le singole responsabilità penali saranno accertate unicamente all’esito dei giudizi definitivi con sentenza passata in giudicato.