Blitz dei carabinieri a Casoria, scoperte tre pistole: sarebbero state utilizzate per rapine

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Armi a salve ma senza tappo rosso, pronte per essere utilizzate a scopo di rapina. La scoperta è dei carabinieri della stazione di Casoria. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno rinvenuto in una traversa di via Duca D’Aosta 1 pistola calibro 6 e due calibro 8. Tutte a salve ma prive del sigillo che le classificherebbe a vista come scacciacani.

Erano nascoste dietro alcuni bancali di legno, in una busta di plastica. Saranno sottoposte ad accertamenti dattiloscopici.