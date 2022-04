Colpo al clan Moccia, tutti i nomi degli indagati nel maxi blitz

Duro colpo al clan Moccia. I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa il 9 aprile 2022 dal G.I.P. di Napoli, nei confronti di 57 indagati. Per 36 persone disposta la misura del carcere, per 16 la misura degli arresti domiciliari. Per 5 invece la misura del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa. Gli arrestati sono gravemente indiziati a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, favoreggiamento. Reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Moccia.

Scattano anche i sequestri della Guardia di Finanza

Contestualmente, il Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza ha eseguito ulteriori 2 misure del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa. E, inoltre, un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di beni mobili, immobili e di quote societarie. Il valore totale ammonta a circa 150 milioni di euro.

Gli ordini dal carcere dei fratelli Moccia e del cognato Filippo Iazzetta

La piovra era capace di veicolare messaggi anche dall’interno del carcere. Emerge anche questo dalla maxi ordinanza di custodia cautelare eseguita questa mattina dai carabinieri nei confronti di 57 indagati ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco il tutto per agevolare il clan Moccia. L’indagine ha consentito di acquisire gravi indizi circa l’esistenza e l’operatività dell’organizzazione mafiosa, strutturata verticisticatnente e organizzata su diversi livelli di comando e di competenza territoriale, della quale sono ritenuti capi i fratelli Angelo, Luigi e Antonio Moccia e il loro cognato Filippo Iazzetta, i quali, anche in stato detentivo e sebbene i citati Angelo e Luigi si fossero da tempo trasferiti nella città di Roma, avrebbero veicolato ordini agli affiliati, a vario livello a loro subordinati, anche promuovendo all’occorrenza specifici reati fine, consumati sia dai vari sottogruppi territoriali costituenti l’ala militare dell’organizzazione, sia da imprenditori attivi nel settore del recupero degli olii esausti di origine animale/vegetale di tipo alimentare e degli scarti di macellazione, nonché nei grandi appalti ferroviari e dell’alta velocità, cui avrebbero impartito direttive e fornito ingenti provviste derivanti dall’accumulazione illecita, nel tempo, di ingenti capitali.

