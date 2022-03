Blitz nel bar al centro storico di Giugliano, giovane nei guai per gioco d’azzardo

I carabinieri di Giugliano in Campania insieme al personale dell‘Agenzia delle Dogane hanno denunciato a piede libero per esercizio di giochi d’azzardo un 26enne titolare di un bar del centro della città. I militari hanno ispezionato il locale e hanno trovato due slot machine non collegate al sistema dei monopoli nazionali e quindi completamente abusive. I dispositivi, con all’interno l’intero incasso pari a 800 euro, sono stati sequestrati.

Doppio blitz a Pozzuoli, carabinieri chiudono una discoteca ed un centro scommesse

Doppia operazione dei carabinieri a Pozzuoli. Questa notte i militari dell’Arma della Compagnia di Pozzuoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nell’ambito dei controlli della movida. Durante le operazioni i militari della locale stazione hanno sequestrato preventivamente una discoteca di via Campana. I Carabinieri hanno constatato come all’interno del locale fosse stata organizzata una serata di ballo per i circa 200 clienti presenti senza le autorizzazioni previste dalla Legge. Denunciato a piede libero anche l’imprenditore del posto titolare della discoteca per i reati di “spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”.

Sempre a Pozzuoli i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero per furto di energia elettrica il titolare di un centro scommesse di via Roma. I militari insieme al personale dell’Enel hanno constatato che l’uomo aveva manomesso il contatore dell’energia elettrica con un allaccio abusivo alla rete pubblica. Il danno è di circa 10mila euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.