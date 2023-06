Blitz sul lungomare di Napoli, sequestrato un tratto di scogliera

PUBBLICITÀ

Quest’oggi, la Guardia Costiera della Capitaneria di Napoli, unitamente alla Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando, ha effettuato il sequestro di due banchine abusive in costruzione sul lungomare di Via Caracciolo, altezza incrocio con Via Galiani. La costruzione di queste banchine era stata segnalata alle autorità competenti ed anche al consigliere della Municipalità 1 Lorenzo Pascucci e dal deputato Francesco Emilio Borrelli che aveva fatto un sopralluogo sul posto.

La Guardia Costiera ha inferto un duro colpo alla criminalità organizzata che vuole impadronirsi di tutti gli ormeggi e gli approdi del lungomare. “Si tratta di ormeggi abusivi – spiegano Borrelli e Pascucci – realizzati davanti al Consolato Americano e realizzati con cemento armato da soggetti anche legati alla criminalità organizzata che denunciamo da anni. Serve la tolleranza zero contro questi soggetti”.

