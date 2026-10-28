Bollo auto cancellato definitivamente per i veicoli fino a 80 kW e sulle moto

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Il governo punta a rendere strutturale l’esenzione dal bollo auto per i veicoli di piccola e media potenza e per le moto. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa successiva al via libera del Consiglio dei ministri alla manovra. La misura, secondo quanto illustrato dalla premier, riguarda le auto fino a 80 kilowatt e i motocicli e interesserebbe circa il 70% dei veicoli in circolazione. L’obiettivo è superare il carattere temporaneo inizialmente previsto per il 2027, rendendo l’agevolazione permanente. Meloni ha rivendicato la scelta del governo, replicando alle critiche di chi aveva definito il provvedimento una misura legata a esigenze elettorali. «La misura è strutturale e definitiva», ha dichiarato, aggiungendo che la sua durata dipenderà anche dai futuri orientamenti politici. Nella manovra è prevista inoltre un’esenzione per le famiglie numerose: i nuclei con almeno quattro figli potranno beneficiare dell’agevolazione per un solo veicolo da 6 a 9 posti, con potenza fino a 133 kilowatt. Per gli altri veicoli, l’esenzione indicata dal governo riguarda un’auto per famiglia con potenza non superiore a 80 kilowatt.