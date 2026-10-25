Botte da orbi tra stranieri al centro di Napoli, in due finiscono in ospedale

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile e della PMZ Stella sono intervenuti in Piazza Principe Umberto per una rissa tra extracomunitari. Sul posto un 21enne di origini egiziana, ferito alla testa probabilmente durante un tentativo di rapina del cellulare. È stato portato al Pellegrini in ambulanza dove resta in osservazione, non in pericolo di vita. Poco dopo, nello stesso pronto soccorso, è stato portato un dominicano di 20 anni, ferito al volto probabilmente con una bottiglia di vetro. Anche lui in piazza Principe Umberto e anche lui in osservazione, non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, non si esclude che i due siano stati feriti durante una rissa tra cittadini extracomunitari. I carabinieri continuano le indagini per chiarire cosa sia accaduto e chi sia coinvolto.