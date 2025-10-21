Botti illegali e sigarette di contrabbando, 26enne arrestato a Pozzuoli

PUBBLICITÀ

Sigarette e botti illegali, un curioso mix sequestrato ad un 26enne di Quarto. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo. Il giovane non si è scomposto quando gli è stato imposto l’alt. Immaginava il tradizionale controllo da “patente e libretto”. Quando i militari hanno intravisto alcune stecche di sigarette in auto, il vento è cambiato. Dalla perquisizione effettuata sono emerse 16 stecche di tabacchi di contrabbando. Nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti 50 ordigni esplosivi artigianali: 9 chili di polveri che avrebbero potuto ridurre in pezzi un furgone. Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ed è ora in carcere in attesa di giudizio.