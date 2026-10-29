Buco da 2 milioni nel consorzio cimiteriale Frattamaggiore-Frattaminore-Grumo Nevano, nei guai 10 persone

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Un ammanco di circa due milioni di euro nelle casse del Consorzio cimiteriale tra Frattamaggiore, Frattaminore e Grumo Nevano. È quanto emerso dalle indagini che hanno portato, nella mattinata odierna, all’esecuzione di perquisizioni personali e locali nei confronti di 10 soggetti indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere, peculato e truffa.

L’attività è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica, al termine delle investigazioni svolte dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e dai finanzieri del Gruppo della stessa città.

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Incassi in contanti e false ricevute

Al centro dell’inchiesta ci sarebbero diverse irregolarità nella gestione degli incassi relativi alle pratiche di concessione cimiteriale. Gli investigatori hanno riscontrato numerosi omessi versamenti nelle casse del Consorzio, per un importo complessivo stimato in circa due milioni di euro.

Secondo l’ipotesi investigativa, l’ammanco sarebbe solo apparentemente riconducibile a mancati pagamenti da parte degli utenti e dei concessionari. Il meccanismo contestato prevedeva, infatti, l’incasso in contanti delle somme destinate al Consorzio, versate da ignari cittadini, ai quali sarebbero state successivamente consegnate false ricevute attestanti il regolare pagamento.

Un sistema che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe impedito il corretto afflusso delle somme nelle casse dell’ente, facendo risultare non pagate operazioni per le quali gli utenti avevano invece consegnato il denaro.

L’ipotesi di tentata estorsione alle ditte

Nel corso delle indagini sarebbero inoltre emersi elementi indiziari relativi a presunte condotte di tentata estorsione ai danni di alcune ditte impegnate nei servizi cimiteriali.

Secondo l’ipotesi accusatoria, alcuni degli indagati avrebbero indotto le aziende a versare somme di denaro per poter continuare a svolgere la propria attività all’interno del cimitero.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio le singole condotte e chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Come precisato dalla Procura, la responsabilità degli indagati potrà essere accertata in via definitiva soltanto con una sentenza irrevocabile, nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.