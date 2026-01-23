PUBBLICITÀ

Palazzi sfarzosi, terme, l’ampio Danubio, panorami mozzafiato, caffè ovunque, mercati letteralmente ad ogni angolo e una lingua che non troverete in nessun altro posto in Europa. Cercate una destinazione interessante per le vacanze o un weekend romantico? Andate a Budapest!

Budapest: esotica nel cuore dell’Europa

Palazzi sfarzosi, terme, l’ampio Danubio, panorami mozzafiato, caffè ovunque, mercati letteralmente ad ogni angolo e una lingua che non troverete in nessun altro posto in Europa. Cercate una destinazione interessante per le vacanze o un weekend romantico? Andate a Budapest!

PUBBLICITÀ

Qualcosa di storia, ovvero le tappe fondamentali della città

Budapest nacque già nel IX secolo. Dopo un lungo viaggio dagli Urali, i Magiari guidati dal capo Arpád arrivarono nella conca dei Carpazi, vi si stabilirono e gradualmente costruirono il Regno d’Ungheria con capitale a Buda. Nel XVI secolo Buda fu occupata dai turchi e, dopo la liberazione nel 1686, passò sotto l’influenza degli Asburgo. Dopo la pace austro-ungarica del 1867, si unì alla Vecchia Buda e a Pest in un’unica metropoli chiamata Budapest, che dopo il 1989 è diventata il cuore pulsante dell’Europa centro-orientale, ruolo che ricopre ancora oggi.

Come comunicare in città?

Il magiaro appartiene al ramo ugro-finnico della famiglia linguistica uralica. In Europa è una lingua del tutto unica, che assomiglia alle lingue affini, ovvero il finlandese e l’estone, solo nella struttura, ma non nella formazione delle parole, e all’orecchio europeo suona strana ed esotica. Ma non preoccupatevi, potrete comunicare facilmente in inglese.

Must-see, ovvero cosa non lasciarsi sfuggire

Se avete in programma di trascorrere solo pochi giorni a Budapest, non perdetevi questi cinque luoghi:

Il Parlamento (Országház)

Questo simbolo della città sul Danubio è impossibile da non notare. È il terzo edificio parlamentare più grande al mondo e dal 1987 è iscritto nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Quando non ci sono sedute parlamentari, è aperto al pubblico. Qui è esposta la corona di Santo Stefano.

Castello di Buda (budai vár)

Il Castello di Buda, situato sulla collina Gellért, è l’antica residenza dei re ungheresi. Oggi ospita diverse istituzioni culturali (il Museo storico di Budapest, la Galleria nazionale ungherese, la Biblioteca nazionale Széchényi e altre) ed è parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Nelle immediate vicinanze, sulla collina del castello, si trova anche la Cattedrale di Mattia, dove si sono svolte le ultime due incoronazioni dei re ungheresi.

Il ponte a catena Széchenyi (Széchenyi lánchíd)

Il primo ponte sul Danubio a Budapest, che collega le città storiche di Buda e Pest, era un tempo uno dei ponti più grandi del mondo.

Terme

Che scegliate le famose terme Széchenyi nella parte orientale della città, le più piccole Rudas con i bagni turchi o le lussuose Gellert, preparatevi a trascorrervi l’intera giornata. Attenzione, per evitare spese impreviste, portate con voi la vostra attrezzatura per la piscina o la sauna!

Ruin bar

Non dimenticate di visitare i ruin bar, così tipici di Budapest! Si tratta di locali costruiti in edifici fatiscenti e abbandonati nel quartiere ebraico. Il più famoso e frequentato è lo Szimpla Kert. Da locale sperduto dove si andava a bere qualcosa a poco prezzo, è diventato un leggendario centro culturale e comunitario che può ospitare fino a 600 persone contemporaneamente.

Per i palati più raffinati, ovvero cosa assaggiare assolutamente

La cucina ungherese vanta ricette e sapori originali che sarebbe un peccato perdersi. Cosa assaggiare assolutamente?

Gulyásleves : la tradizionale zuppa ungherese a base di carne di manzo, patate e spesso anche noodles, riccamente condita con paprika, è quasi un must per tutti i carnivori

: la tradizionale zuppa ungherese a base di carne di manzo, patate e spesso anche noodles, riccamente condita con paprika, è quasi un must per tutti i carnivori Halászlé : la zuppa di pesce piccante del Danubio sarà apprezzata dagli amanti dei cibi piccanti.

: la zuppa di pesce piccante del Danubio sarà apprezzata dagli amanti dei cibi piccanti. Erős Pista : è il nome di una pasta di paprika piccante che viene aggiunta alle zuppe, al lecsó o al gulasch. I palati più audaci possono provarla con un wurstel al posto della senape.

: è il nome di una pasta di paprika piccante che viene aggiunta alle zuppe, al lecsó o al gulasch. I palati più audaci possono provarla con un wurstel al posto della senape. Túrós csusza : piatto tradizionale a base di pasta e ricotta, disponibile in versione salata e dolce.

: piatto tradizionale a base di pasta e ricotta, disponibile in versione salata e dolce. Eszterhýzy torta: torta che prende il nome dal diplomatico austro-ungarico della dinastia Eszterhýzy, il principe Paolo III Antonio Eszterházy, è il dolce perfetto per tutti coloro che amano i dessert raffinati