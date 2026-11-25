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Calcinacci, polvere e frammenti di intonaco sparsi sul marciapiede proprio lungo il passaggio pedonale di via Santa Maria di Costantinopoli, a pochi passi dalla sede universitaria di Medicina. È quanto emerge dalla segnalazione inviata da un cittadino al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, corredata da un video che documenta i detriti caduti a terra e le condizioni della facciata dell’edificio soprastante, con il concreto timore di nuovi cedimenti.

Un episodio che riporta immediatamente alla memoria la tragedia di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni morto nel luglio 2014 dopo essere stato colpito alla testa dal distacco di un pezzo di cornicione mentre si trovava nella Galleria Umberto I, diventata negli anni il simbolo della battaglia civile per la manutenzione preventiva degli edifici e per la sicurezza dei pedoni nelle strade della città.

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“È una strada attraversata ogni giorno da centinaia di studenti universitari, residenti e passanti – dichiara Borrelli -. Davanti a calcinacci e pezzi di intonaco che cadono sul marciapiede non si può mai minimizzare né affidarsi alla fortuna: il ricordo di Salvatore Giordano, strappato alla vita a soli quattordici anni dalla caduta di calcinacci alla Galleria Umberto I, resta una ferita aperta che impone a tutti la massima responsabilità. Chiediamo alle autorità competenti e ai soggetti proprietari o responsabili dello stabile di effettuare subito le verifiche tecniche necessarie, transennare il tratto esposto al rischio e mettere immediatamente in sicurezza la facciata, perché camminare per strada in sicurezza è un diritto fondamentale che non può essere messo a repentaglio dall’incuria”.