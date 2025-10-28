PUBBLICITÀ
Camorra di Casalnuovo. Il boss ordinava il racket dal carcere, 6 arresti

Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli, oggi i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonché di detenzione e porto illegali di arma da sparo e di tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di favorire il gruppo criminale Tammaro-Rea-Veneruso, attivo in Casalnuovo di Napoli e territori limitrofi. Il provvedimento è firmato dal capo della Procura Nicola Gratteri. 

In particolare, il boss detenuto avrebbe continuato a dare direttive agli affiliati circa gli obiettivi criminali e i soggetti da sottoporre a estorsione.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

