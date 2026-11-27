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Arresti domiciliari in comunità. Questa la decisione della Corte d’appello di Napoli per Maurizio Provenzano, già condannato in primo grado nel processo che vedeva alla sbarra il nuovo maxi cartello dei Quartieri Spagnoli.

In primo grado Provenzano aveva rimediato una condanna a 14 anni e dieci mesi: i giudici di appello hanno invece accolto l’istanza presentata dal legale di Provenzano, l’avvocato Antonio Rizzo, concedendo un’attenuazione della misura cautelare.

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Di Provenzano ha parlato anche il neo collaboratore di giustizia Dario Catalano: «Maurizio Provenzano è uno spacciatore al servizio della piazza della sposa, ma è anche un simpatizzante di mio cognato, tant’è che ha partecipato più volte con noi a delle stese… Una volta ha partecipato con noi a una stesa, nel 2017-2018, alla Sanità ai danni dei Sequino, con i quali mio cognato era in contrasto, anche perché mentre mio cognato era legato ai Contini, i Sequino facevano parte storicamente del cartello Misso, Sarno, Mazzarella, da sempre contrapposto all’Alleanza di Secondigliano».

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Scarcerato nonostante una pesante condanna in primo grado a 12 anni. Questa la decisione della Corte d’appello di Napoli per Ciro Masiello, imputato nel processo contro il maxi cartello dei Quartieri Spagnoli. Ad avere la meglio le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Leopoldo Perone, riuscito ad ottenere un’attenuazione della misura cautelare per il suo assistito.

Tre capi comandavano decine tra affiliati e pusher: questo era l’organigramma dei tre clan che si erano federati nel Sistema dei Quartieri Spagnoli. Tra il 2018 e il 2020 la Procura di Napoli e le forze dell’ordine hanno accertato l’esistenza di un’associazione camorristica strutturata in diversi gruppi criminali che avevano rapporti con i Mazzarella e i Contini.