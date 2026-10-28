Camorra di Afragola, rischio stangata per il clan dei “panzaruttari”

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Rischio stangata per i Nobile di Afragola, il famigerato clan detto dei ‘panzaruttari’. Questa mattina il pubblico ministero della Dda ha invocato pene severissime per i componenti del gruppo retto da Giuseppe Nobile, per il quale sono stati chiesti 18 anni di carcere. Tra le altre richieste spiccano i 19 anni per Antonio ‘Spiedino’ Nobile e i 20 per Antonio ‘Topolone’ Nobile, 11 anni Marco Castiello, 5 anni e quattro mesi per Alex Pollaro, 12 anni Biagio Zanfardino, 14 anni per Salvatore Guerra, 8 anni Domenico Tuccillo, 10 anni Geremia Iavarone, 8 anni e sei mesi Gennaro Cerbone, un anno Gennaro Piccirillo.

Nel collegio difensivo gli avvocati Rocco Maria Spina, Dario Carmine Procentese e Mirella Baldascino. Ad eseguire il blitz nel novembre dello scorso anno furono i carabinieri della compagnia di Casoria che arrestarono l’intero Stato maggiore del gruppo. L’operazione si svolse nella zona del cosiddetto parco di Sant’Antonio, luogo dove nel recente passato si sono registrati episodi quali colpi di pistola alle auto in sosta e scontri tra bande criminali, che cercano di occupare gli spazi lasciati liberi dal clan Moccia. A seguito dell’agguato al bar di via Sportiglione, fecero seguito nel giro di 24 altre due stese con l’esplosione di circa 40 colpi.

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