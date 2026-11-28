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Mala di Napoli est, tutto da rifare per il ras Pasquale Damiano. Questa la decisione della Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza d’appello per Pasquale Damiano che adesso dovrà dunque affrontare un nuovo giudizio di secondo grado: ad avere la meglio la linea difensiva dei suoi legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Valerio Spigarelli,che hanno evidenziato discrepanze nelle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia Luisa De Stefano. In primo grado Damiano era stato assolto ma condannato a sei anni e due mesi in secondo grado. La decisione degli ermellini ribalta invece completamente la situazione. Sentenza annullata per Gennaro Aprea, difeso dall’avvocato Mirella Baldascino ma limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Inammissibili i ricorsi degli altri imputati, la Suprema Corte ha infatti respinto i ricorsi di Carmine Boccardi, Giulio Ceglie, Cira Cipollaro, Giuseppe De Luca Bossa, Domenico Gianniello e Martina Minichini. Inammissibili i ricorsi anche degli altri imputati tra cui Eduardo Casella, Luigi e Nicola Aulisio, Francesco Audino, Emmanuel De Luca Bossa e Giuseppe Casella.
Il gruppo di Ponticelli si faceva pagare migliaia di euro, compresa una quota di mantenimento, per fare entrare e far restare gli inquilini nelle case popolari. In alcuni casi ha deciso il pestaggio dei residenti per costringerli ad andare via, nonostante fossero indigenti o avessero figli piccoli: così la camorra gestiva il business delle case popolari. Le indagini partirono proprio da un violento episodio, datato giugno 2020, condotto nei confronti di chi non riuscì a pagare.
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