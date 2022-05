Campionato italiano di acconciatori, grande successo per i fratelli Rocco e Gennaro Loreto

Grande successo per i fratelli Loreto alla 63esima esibizione di coiffeur organizzata dall’Anam, l’Accademia Nazionale Acconciatori e Moda esistente da settanta anni. Ad ospitare il campionato che ha visto oltre cinquecento persone assistere alle gare di taglio e colore, moda e look del capello, è stato il Palatrincone di Monterusciello. Rocco e Gennaro Loreto, due fratelli e figli d’arte, hanno raggiunto ottimi risultati. Rocco Loreto ha fatto un debutto spettacolare, vincendo in tutte le 4 prove (Bridal, Freestyle,Commercial cut). Inoltre si è aggiudicato anche la classifica generale. Ottimi risultarti anche per il fratello Gennaro Loreto, piazzatosi secondo nella prova Classic cut su modello e quarto nella prova Skin fade su modello. E ora la prossima tappa è la tanto attesa World Cup Omc Paris 2022

