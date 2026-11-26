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Nove content creator, una serie di domande scomode e un patto chiaro: nessuna risposta evasiva, pena l’ammonizione con il cartellino arancione. È questo l’innovativo format organizzato da Betsson Sport che ha visto protagonista Fabio Cannavaro. In un esperimento sociale che lo ha messo a dura prova, l’ex Pallone d’Oro e Capitano della Nazionale ha accettato la sfida, regalando una chiacchierata ricca di aneddoti inediti e dichiarazioni a cuore aperto.

Tra i temi affrontati con maggiore trasporto durante il format spicca il legame indissolubile con le proprie origini.Cannavaro ha confessato che il suo più grande rammarico professionale è aver lasciato troppo presto il Napoli, sempre definita come la sua squadra del cuore, costretto dalle necessità economiche del club di allora. Alla domanda se scambierebbe il suo Pallone d’Oro con uno Scudetto da capitano azzurro, la risposta è stata perentoria: “Te lo posso dare tranquillamente. Il Pallone d’Oro è una cosa straordinaria, l’ho vinto e questo per un difensore non è normale. Però non è un premio collettivo, è un premio singolo”.

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Non sono mancate rivelazioni inedite sulle sue esperienze con i top club italiani. Il Capitano ha svelato un retroscena legato allo scandalo di Calciopoli nel 2006: se la Juventus non fosse stata retrocessa, non si sarebbe trasferito al Real Madrid ma sarebbe rimasto a Torino. Ha inoltre aperto le porte a un futuro sulla panchina bianconera, definendola “l’obiettivo di tutti gli allenatori”. Toni molto più amari, invece, per descrivere l’esperienza all’Inter, segnata da un grave infortunio e da un ritardo nella diagnosi medica: “Perdemmo un mese solo per capire che era una frattura da stress. Vennero fuori nove fratture di cui una scomposta. Per due anni ho avuto un coltello dentro la tibia”.

Spazio anche ai ricordi azzurri e a una pungente replica a Francesco Totti. Stuzzicato su una battuta dell’ex compagno,che si chiedeva come avesse fatto Cannavaro a vincere il Pallone d’Oro e lui no, il difensore ha risposto con fermezza:“Quando vinci il Mondiale lo capisci da solo… Francesco in quel mondiale lì non è stato il miglior Totti che abbiamo visto. Poi però è stato decisivo col rigore contro l’Australia e il passaggio a Gilardino contro la Germania. È stato molto determinante”. Sulla leggendaria semifinale di Dortmund contro la Germania, ha invece ricordato la tensione nel tunnel degli spogliatoi: “Loro erano enormi, ma erano più bianchi della maglietta che indossavano. A ognuno che stringevo la mano vedevo che loro non erano decisi, così scherzando dissi a Buffon: ‘Abbiamo vinto‘”.

Guardando al calcio attuale, Cannavaro ha pronosticato la vittoria dello scudetto per l’Inter e il titolo di capocannoniere per Marcus Thuram. Ha però lanciato un allarme sullo stato di salute del movimento calcistico nazionale, affermando che “Donnarumma è il prossimo pilastro della nazionale“, pur dicendosi fiducioso per la crescita dei talenti nelle giovanili. Infine, sulle sue recenti esperienze in panchina, ha ammesso che a Benevento “si è sbagliato tutti quanti”,mentre a Udine ha dovuto usare il pugno duro, arrivando allo scontro con giocatori come Walace per questioni di forma fisica e professionalità, un approccio che ha poi contribuito alla salvezza del club friulano.