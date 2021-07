Mercoledì gli agenti della Penitenziaria hanno sequestrato quattro smartphone nel carcere di Secondigliano. Infatti i telefonini erano stati nascosti sotto le mattonelle del locale della barberia ed all’esterno del Reparto S3, dove sono reclusi i detenuti della criminalità organizzata.

AGGRESSIONE NEL CARCERE DI POGGIOREALE

Giovedì un detenuto di Napoli è stato aggredito da altri reclusi del reparto S1. L’ uomo è stato trasferito all’ ospedale Cardarelli per le lesioni riportate.

Quindi solo il tempestivo interventi – afferma il segretario del Sappe, Emilio Fattorello – ja impedito conseguenza ancora più gravi.

“Eventi critici, e tra questi le aggressioni, si verificano ormai con frequenza quotidiana nelle carceri della Campania – aggiunge il Sappe – il Centro Penitenziario di Secondigliano soffre di una enorme carenza organica che ammonta a circa 180 unità nei diversi ruoli della Polizia Penitenziaria. CIò anche per effetto delle numerosissime assegnazioni di personale in altri servizi extramoenia, a fronte di circa 1200 detenuti, di cui ben 900 appartenenti al circuito di Alta Sicurezza”.