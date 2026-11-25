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Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, arriva la notizia della scarcerazione di R.P., 41 anni, di Cardito, finito in carcere lo scorso 15 novembre nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti aggravati nei confronti della moglie e della figlia.

L’uomo era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, Ilaria Giuliano, dopo alcune presunte violazioni di una precedente misura cautelare che gli imponeva di mantenere una distanza minima di mille metri dalle persone offese.

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Cardito, arrestato per maltrattamenti a moglie e figlia piccola: 41enne scarcerato dal giudice

Secondo quanto riportato nelle informative dei carabinieri, R.P. avrebbe frequentato il Comune di residenza della moglie e della figlia e si sarebbe avvicinato anche alla scuola della bambina. Circostanze che avevano spinto il pubblico ministero, dottor Gorgone, a chiedere l’aggravamento della misura.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Tuccillo del Foro di Napoli, ha però contestato alla base la ricostruzione contenuta nelle informative, presentando al giudice gli esiti di indagini difensive, testimonianze e documentazione. In particolare, il legale ha sostenuto che alcune delle violazioni segnalate fossero irrilevanti e che il proprio assistito si fosse rivolto agli assistenti sociali proprio per cercare di incontrare la figlia, anche attraverso modalità protette.

Determinante, secondo la difesa, anche la produzione di mappe di Google, dalle quali sarebbe emerso che la cosiddetta zona di esclusione comprendeva persino l’abitazione dell’indagato. Una circostanza che avrebbe provocato l’attivazione degli allarmi anche quando la bambina si recava a scuola, senza che ciò dipendesse da una condotta volontaria dell’uomo. Il 23 novembre il gip ha accolto le argomentazioni difensive, disponendo la scarcerazione di R.P. e sostituendo la detenzione in carcere con una misura cautelare meno afflittiva.

Una vicenda che si inserisce in una giornata dal forte significato sociale, quella internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Resta naturalmente centrale la tutela delle persone offese e il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

La scarcerazione non rappresenta un’assoluzione: il procedimento giudiziario prosegue e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.