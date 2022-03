Caro bollette, l’allarme: “La pizza margherita arriverà a costare 8 euro”

Caro bollette pizza margherita arriverà a costare 8 euro! In un’intervista rilasciata a Fanpage.it i pizzaioli Luigi Marra e Antonio Prisco hanno spiegato come è cambiata la situazione per quelli che hanno un’attività come la loro; infatti, il rincaro delle bollette dell’energia elettrica e la guerra in Ucraina comporteranno un aumento dei costi sia per le attività che per i cittadini.

“A novembre ho ricevuto una bolletta per l’energia elettrica di 718,90 euro. A gennaio 2022 la situazione è completamente cambiata, con il prezzo che è praticamente raddoppiato: mi è arrivata infatti una bolletta di 1.309 euro“, ha detto – come riportato da Fanpage – Luigi Marra della pizzeria San Carlo 17.

Il caro bollette prima e la guerra in Ucraina poi, hanno determinato un aumento vertiginoso sia delle bollette dell’energia elettrica che del costo di approvvigionamento delle materie prime. Costo che, è certo, sarà sopportato in primis dalle attività produttive, ma anche e soprattutto dai cittadini.

A dare un’idea dell’attuale situazione sono stati Luigi Marra della pizzeria “San Carlo 17” e Antonio Prisco delle “pizzerie Prisco”. Intervistati da Fanpage.it hanno spiegato di come le bollette dell’energia elettrica siano aumentate anche del 70% rispetto al 2021.

“Se a novembre ho ricevuto una bolletta per l’energia elettrica pari a 718 euro” confida Luigi Marra “a gennaio 2022 la situazione è completamente cambiata! Il prezzo della bolletta è praticamente raddoppiato: 1.309 euro”. Situazione simile anche per Antonio Prisco che si vede addirittura triplicare la bolletta; se, infatti, prima pagava 855 euro di bolletta, oggi, a parità di consumo si trova a pagare 1.879 euro.

“L’azienda è sempre la stessa, i consumi sono sempre uguali, ma il costo è quasi triplicato” dice Prisco.

“C’è stato un aumento anche solo del sacco, dell’involucro che ora ci costa 1,40 euro rispetto agli 80 centesimi di prima“. “L’azienda è sempre la stessa, i consumi sono sempre uguali ma il costo è quasi triplicato. Da 24 euro al sacco oggi la farina la paghiamo 30 euro al sacco“, ha spiegato a Fanpage Antonio Prisco delle pizzerie Prisco.