Carolina Marconi, il video mentre taglia i capelli su Instagram: «Mai mollare»

Alla fine Carolina Marconi è uscita allo scoperto e, con coraggio, ha deciso di tagliare i capelli mostrandosi ai fan sempre splendente. Un incubo iniziato diversi mesi fa quello per la showgirl venezuelana alla quale hanno diagnosticato un tumore al seno. Conosciuta in Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello, la 43enne sta raccontando le fasi del percorso ai tantissimi followers che la seguono su Instagram. L’ultima, quella del taglio di capelli, l’ha vissuta insieme ai fan.

L’ultimo post di Carolina Marconi, la showgirl ha tagliato i capelli e postato il video su Instagram

«Comunque, con questo caldo sono molto fresca e leggera. Vediamo sempre il lato positivo. Non mollo mai l’umore a “pallettoni “nonostante tutto. La salute è la cosa fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto. Dico sempre che non sono malata, non siamo malati. Solo è una situazione da risolvere! Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi. Vi leggo e cercherò di rispondere a tutti siete delle belle anime. Vi voglio bene e stasera faccio la paella di pesce e dopo posto la ricetta vi voglio bene. Buona serata». Così Caterina Marconi in allegato sotto al suo post, dove si è mostrata mentre taglia i suoi capelli.

Dal primo ciclo di chemioterapia, mostrato tramite un’immagine accompagnata da un lungo testo in cui ha lasciato spazio anche a riflessioni sulle sue paure, fino ad aggiornamenti su come sta alla vigilia del secondo ciclo. Proprio in quest’occasione, ha raccontato della perdita di capelli (effetto collaterale delle cure) e della decisione di tagliarli dopo che, già circa un mese fa, li aveva notevolmente accorciati.