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Questa notte, 3 sconosciuti a bordo di un’utilitaria avrebbero spaccato con un martello finestrini e parabrezza di 3 auto parcheggiate in viale dei Pini nel comune di Casalnuovo di Napoli.

I veicoli sono in uso a incensurati della zona. Indagini dei Carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna per chiarire dinamica e motivazioni.

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Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli, retta da Nicola Gratteri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati nelle fasi esecutive dai Comandi dell’ Arma competenti per territorio e dai reparti speciali, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 20 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, trasporto, introduzione nel territorio nazionale e detenzione, a fine di spaccio, di droga, detenzione illecita di arma da sparo.

I fatti avrebbero interessato le province di Avellino, Napoli, Caserta fino ad alcune città spagnole. In particolare, l’attività investigativa si è avvalsa di un’articolata cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia con le Autorità Spagnole, con individuazione di quindici importazioni di cocaina con altissima percentuale di principio attivo per complessivi 181 kg, e di oltre quaranta episodi di cessione di ingenti partite di stupefacente.

Nel corso delle indagini sarebbero state altresì individuate due basi logistiche di fornitura di cocaina, una nei pressi di Barcellona e una nei pressi di Madrid. La cocaina sarebbe stata introdotta in Italia sempre via terra e il più delle volte rivenduta a un unico committente. La fitta e costante cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia avrebbe permesso l’individuazione degli indagati residenti in Spagna e dei luoghi oggetto dei traffici, consentendo l’emissione di mandati di arresto europei e l’esecuzione di decreti di perquisizione contestualmente alle operazioni svolte in Italia.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.