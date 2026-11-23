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Una serata all’insegna dell’allegria, della comicità e del divertimento è in programma a Casandrino. Venerdì 11 dicembre 2026, alle ore 21, la Pizzeria Number One ospiterà la “Tombola Scostumata”, un appuntamento speciale che promette di trasformare la tradizionale tombola natalizia in uno spettacolo tutto da vivere.

Protagoniste della serata saranno due regine dell’intrattenimento, Sissy Daiamond e Lady Isabel, pronte a coinvolgere il pubblico con la loro energia, la loro simpatia e uno show pensato per regalare momenti di spensieratezza e tante risate.

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L’iniziativa punta a proporre una formula diversa dal solito, unendo il gioco della tombola all’intrattenimento e alla convivialità, in un’atmosfera vivace e senza formalità. Una serata pensata per chi desidera trascorrere qualche ora in compagnia, lasciandosi alle spalle la routine quotidiana. Ad accompagnare lo spettacolo ci sarà la formula menù libero, per permettere agli ospiti di godersi la serata tra buon cibo, divertimento e intrattenimento. L’evento si svolgerà negli spazi della Pizzeria Number One, realtà storica della ristorazione locale. Il locale affonda le proprie radici nel 1985, quando Enrico Parente diede vita all’attività insieme alla moglie Gelsomina Cortese. Una storia familiare costruita nel tempo attraverso la passione per la pizza e il coinvolgimento di diverse generazioni.

L’appuntamento è fissato in via Paolo Borsellino 60, a Casandrino. Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero 081 505 2219.

Una proposta originale che unisce tradizione e spettacolo, con l’obiettivo di regalare al pubblico una serata diversa dal solito, tra numeri della tombola, risate e tanta voglia di divertirsi.

Quando: venerdì 11 dicembre 2026

Orario: ore 21:00

Dove: Pizzeria Number One, Casandrino

Ospiti: Sissy Daiamond e Lady Isabel

Prenotazioni WhatsApp: 081 505 2219