Centro estetico abusivo a Napoli, sequestrati filler e botox: i clienti cercati su TikTok

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I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno condotto un’articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha permesso di scoprire un’associazione per delinquere dedita all’esercizio abusivo della professione medica nel settore dei trattamenti estetici.

L’inchiesta è scaturita dall’individuazione e dal monitoraggio di due profili Instagram e TikTok, attraverso i quali venivano pubblicizzati trattamenti quali filler alle labbra, botox, rinofiller e biorivitalizzazione in varie parti di Italia (Bologna, Napoli, Roma, Palermo, Milano e Salerno).

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Tramite gli stessi canali social venivano inoltre divulgati ed effettuati corsi di formazione fittizi focalizzati su specifiche aree anatomiche quali zigomi, labbra e naso.

Le prestazioni, per legge riservate esclusivamente a professionisti sanitari abilitati, venivano proposte alla clientela mediante contenuti promozionali, messaggi privati su WhatsApp e un tariffario dedicato. Gli appuntamenti venivano fissati presso l’abitazione del principale indagato a Napoli, nonché in una struttura nell’area di Ciampino (Roma).

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare circa 60 clienti e di rilevare accrediti finanziari a favore dell’organizzazione criminale pari a circa 195 mila euro, nel periodo compreso tra il 2023 e il 2026.

Nel corso delle perquisizioni, eseguite nelle località di Napoli e Ciampino (RM), i militari hanno sottoposto a sequestro numerosi dispositivi medici e attrezzature, tra cui siringhe, flaconi di acido ialuronico e lidocaina, fiale di botulino iniettabile, pomate anestetiche, presidi sanitari monouso, lampade, lettini e aghi utilizzati per erogare le prestazioni abusive. Sono state inoltre rinvenute e sequestrate locandine e dossier promozionali sia degli interventi estetici che dell’attività formativa.

L’attività testimonia la costante attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto all’esercizio abusivo delle professioni, a tutela della salute dei cittadini e della legalità economico-finanziaria nel settore dei servizi alla persona.

Si evidenzia, infine, che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.