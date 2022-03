Chiesa Evangelica di Giugliano al fianco dell’Ucraina, partiti due tir con beni di prima necessità

Le nostre pagine social e canali televisivi sono pieni di brutte notizie. Vogliamo riportarvi qualcosa di entusiasmante che è accaduto nella città di Giugliano. La Chiesa Evangelica di Giugliano situata in Via Casacelle 115 insieme all’associazione ACP humanitarian aid ha organizzato la spedizione di due camion per l’Ucraina. La macchina organizzativa e umanitaria è partita subito dopo lo scoppio della guerra e lo sfollamento delle prime città. Migliaia di persone (specialmente donne e bambini) si stanno riversando nelle frontiere con Romania e Polonia per cercare riparo, sostegno e protezione.

Proprio al confine, infatti, sono stati spediti questi due enormi tir (e ci saranno degli altri che ACP sta organizzando con altre chiese e regioni italiane). La raccolta ha coinvolto centinaia di persone (per lo più membri delle chiese evangeliche) da tutta la Campania che hanno donato beni di prima necessità come cibo e vivande, medicinali, coperte, giocattoli per bambini, vestiti ecc. La chiesa Evangelica di Giugliano, oltre le donazioni, ha messo a disposizione di ACP humanitarian aid i propri locali come deposito e smistamento ma anche tanti volontari che hanno preparato i pacchi e le pedane per il carico e la spedizione.

Abbiamo chiesto ad uno dei leader della chiesa la motivazione per tutto questo: “come Cristiani ci sentiamo spinti a fare del bene a chi in questo momento sta soffrendo grandemente. L’amore che Cristo ha messo nei nostri cuori non è dimostrato solo dalla predicazione della Parola di Dio ma anche da atti concreti volti a raggiungere il bisogno delle persone”.

La Chiesa Evangelica di Giugliano ha realizzato anche uno splendido report video che potete visualizzare: