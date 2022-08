Choc a Bacoli, spara alla moglie e si barrica in casa

Questa mattina, in Via Terme Romane a Bacoli, un 80enne ha ferito la moglie 77enne con una pistola di piccolo calibro. Sono due i proiettili che avrebbero raggiunto la donna, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Pozzuoli. Non è in pericolo di vita. I motivi ancora non chiari. L’uomo è ora barricato in casa.

Sono in corso le procedure di negoziazione con un carabiniere negoziatore del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli.

Sul posto anche carabinieri della compagnia di Pozzuoli.