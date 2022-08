Choc a Napoli, automobilista senza assicurazione investe un vigile per scappare ai controlli

Durante lo svolgimento delle attività di controllo alla prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e al Codice della Strada due Agenti della Polizia Municipale , in Piazza Carità, hanno notato un autoveicolo in sosta che creava intralcio alla circolazione. Dalle verifiche effettuate la vettura risultava sprovvista di assicurazione. Sopraggiunto sul posto il conducente del veicolo e messo al corrente dagli Agenti delle sanzioni al C.d.S. che gli dovevano essere comminate questi ha tentato la fuga con l’auto investendo uno dei due agenti.

L’uomo veniva fermato e accompagnato per accertare le generalità, presso il Comando della Polizia Locale in quanto risultato anche sprovvisto dei documenti di riconoscimento. Fatti i dovuti accertamenti veniva deferito all’Autorità Giudiziaria e l’autovettura veniva sequestrata. L’ Agente investito ha riportato lesioni alla gamba, con prognosi di 21 giorni e successivi approfondimenti ortopedici per valutare le condizioni del ginocchio sinistro.