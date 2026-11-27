PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato, in particolare il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Napoli, con il supporto del personale dei Commissariati di Giugliano–Villaricca e Pianura, ai sensi della normativa antimafia, ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, a seguito della proposta avanzata dal Questore di Napoli, nei confronti di Ciro De Fortis Nadi, imprenditore attivo nel settore della produzione e distribuzione del pane, ritenuto contiguo al clan Mallardo.

Riciclaggio per il clan Mallardo

Il provvedimento riguarda beni e società attualmente riconducibili agli eredi dell’imprenditore, morto nel 2022. De Fortis Nadi era stato ritenuto socialmente pericoloso in ragione dei suoi rapporti con l’organizzazione criminale, in particolare con il genero del capoclan, attraverso i quali avrebbe favorito il reinvestimento e il riciclaggio di proventi illeciti nelle proprie attività economiche.

PUBBLICITÀ

Le indagini patrimoniali hanno evidenziato come, a fronte di una modesta capacità reddituale lecita, anche attraverso il coinvolgimento dei propri familiari, l’imprenditore avesse costituito un articolato tessuto di elevati interessi economici nel settore della produzione e della distribuzione del pane, ritenuto indicativo del reimpiego di capitali di provenienza illecita.

Dopo la sua morte, le attività imprenditoriali sono proseguite attraverso società intestate alla vedova, ai figli e ai rispettivi coniugi, garantendo una sostanziale continuità economica e aziendale con le precedenti attività, anche grazie al mantenimento delle stesse strutture ed all’avviamento commerciale.

Il sequestro ha interessato la totalità delle quote e l’intero patrimonio di tre società, attraverso le quali gli interessati gestivano cinque esercizi commerciali: due a Giugliano e tre a Pianura. Il valore complessivo dei compendi aziendali sottoposti a sequestro è stimato in circa 2 milioni di euro.