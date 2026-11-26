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Un patrimonio da oltre 28 milioni di euro, composto da complessi aziendali, più di cento immobili, rapporti finanziari, automobili di lusso e imbarcazioni. È quanto finito sotto sequestro nell’ambito del provvedimento di prevenzione patrimoniale eseguito nei confronti di Salvatore Borrata, 67 anni, imprenditore di Casal di Principe già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e ritenuto legato alla fazione Schiavone del Clan dei Casalesi.

L’operazione, eseguita dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Caserta e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, ha interessato beni distribuiti tra le province di Caserta e Latina. Un patrimonio articolato, riconducibile all’imprenditore e al suo nucleo familiare, che secondo gli investigatori sarebbe stato accumulato anche attraverso i proventi delle attività illecite del clan.

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La ricostruzione del patrimonio di Salvatore Borrata

Al centro dell’attività investigativa c’è la ricostruzione della situazione economica e finanziaria dell’imprenditore e della sua famiglia. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero fatto emergere una netta sproporzione tra la capacità reddituale e finanziaria del nucleo familiare e il valore delle ricchezze accumulate nel tempo.

Un elemento ritenuto significativo dagli investigatori, che hanno approfondito la provenienza dei beni e le disponibilità economiche riconducibili al 67enne. Secondo l’ipotesi alla base della proposta di prevenzione, le ricchezze sarebbero state acquisite attraverso i proventi illeciti derivanti dall’attività criminale del Clan dei Casalesi.

Il sequestro comprende diversi complessi aziendali, oltre cento immobili, numerosi rapporti finanziari, auto di lusso e imbarcazioni. Non soltanto proprietà immobiliari, dunque, ma anche attività economiche e disponibilità finanziarie che compongono un patrimonio di oltre 28 milioni di euro.

La proposta della DDA di Napoli e della Questura di Caserta

Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la proposta avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Questura di Caserta. Per la Procura partenopea, l’attività è stata coordinata dal procuratore aggiunto Michele Del Prete.

L’indagine patrimoniale è stata sviluppata congiuntamente da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, attraverso verifiche sulle disponibilità economiche, sui beni intestati e sulle capacità reddituali dell’imprenditore e dei suoi familiari.

Gratteri: «Colpire le ricchezze illecitamente accumulate»

A sottolineare il significato dell’operazione è stato il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, che in una nota ha evidenziato l’importanza del contrasto ai patrimoni di origine illecita.

L’attività investigativa, si legge nella comunicazione, «consente di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali mediante l’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate» e, allo stesso tempo, di liberare l’economia legale dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, permettendo agli imprenditori onesti di operare in condizioni di leale concorrenza.

Il sequestro rappresenta dunque un intervento sul versante economico della lotta alla camorra, con l’obiettivo di sottrarre alla disponibilità dei soggetti destinatari delle misure i patrimoni ritenuti riconducibili ad attività illecite.

Va precisato che si tratta di una misura di prevenzione non definitiva. I destinatari potranno esercitare i mezzi di impugnazione previsti dalla legge e il contraddittorio si svolgerà davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’udienza fissata.