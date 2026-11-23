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“Per 10mila euro inguai tutta la quiete della famiglia tua”: è quanto si è sentito dire una delle vittime delle estorsioni di Michele Ferraro, 44 anni, arrestato dai carabinieri di Sorrento insieme con il 24enne Antonio Piombino. A entrambi i militari dell’arma e la Direzione distrettuale antimafia di Napoli contestano il reato di tentata estorsione aggravata per avere tentato di agevolare il clan Di Martino. In relazione a questo caso, risalente allo scorso marzo e avvenuto a Vico Equense, Ferraro, secondo gli inquirenti, avrebbe tentato di costringere il titolare di una ditta edile a consegnare 10mila euro offrendogli anche un’alternativa: assumere una persona che avrebbe lui stesso indicato a cui fornire una busta paga consentendogli così di poter ottenere un prestito della stessa somma.

Dipendente minacciato dagli esattori del clan

“Non aprite proprio, non venite in cantiere e recatevi a questo indirizzo per pattuire il pagamento“. E’ quanto invece si sentito dire il dipendente di un’altra ditta presa di mira, questa volta da entrambi, sempre a Vico Equense ma a fine maggio. Piombino, in concorso con Ferraro, deve rispondere anche del possesso di un’arma, una pistola, che aveva con se il 9 giugno scorso, giorno in cui è stato arrestato in flagranza dai carabinieri.

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Gli arresti dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati avrebbero avanzato richieste di soldi nei confronti di imprenditori locali, pretendendo il pagamento di somme che le vittime non erano tenute a versare. Le estorsioni sarebbero state aggravate dall’utilizzo del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Di Martino.

Ai due vengono contestati, a vario titolo, anche la detenzione e il porto in luogo pubblico di un’arma con matricola abrasa. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Gli elementi raccolti hanno portato all’emissione della misura cautelare nei confronti dei due indagati, per i quali resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.