Claudio D’Alessio condannato a 3 mesi di carcere, il figlio di Gigi aggredì e cacciò di casa la colf

Sbattuta in strada senza scarpe, dopo un aggressione, delle minacce e subendo delle percosse. Questa è stata la notte vissuta da Halyna Levkova, colf di Claudio D’Alessio cacciato di casa proprio dal figlio di Gigi. Il giudice, per questo motivo, ha condannato l’uomo a tre mesi e 15 giorni di carcere con l’accusa di violenza privata.

L’episodio risale al 5 luglio del 2014, quando in via Giuseppe Mercalli – dove D’Alessio ha vissuto per anni – scatta la lite. Il figlio dell’artista litigava con la fidanzata – Nicole Minetti – quando improvvisamente la colf chiede al padrone di casa di abbassare la voce. Quest’ultima, inoltre, dormiva in una camera senza porta e quindi i rumori erano più che amplificati. Dopo la richiesta, però, D’Alessio non ci ha più visto ed ha picchiato la colf cacciandola poi di casa. La donna, difatti, si è ritrovata in strada con i vestiti della notte.

«Ho deciso di affrontare il processo perché non ho fatto niente a questa persona – dice Claudio D’Alessio commentando la sentenza – Spero che l’appello ribalti la sentenza. La sua camera era senza porta? È vero, ma perché era situata al piano superiore, dove viveva sola e così l’ha voluta chi ha costruito l’edificio. Sono finito sotto processo per il cognome che porto».