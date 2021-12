Colpi di fucile contro il cartello dell’Ente Riserva del Volturno, il presidente Sabatino: “Fatto gravissimo”

Colpi di fucile contro il cartello dell’Ente Riserva all’ingresso della Zona Umida dei Variconi. A denunciare l’accaduto è il presidente Giovanni Sabatino: “Aver preso a fucilate il cartello dell’Ente Riserve all’ingresso della Zona Umida dei Variconi è un fatto GRAVISSIMO!! Un episodio ed un gesto che non hanno precedenti. Classificarlo come una semplice bravata o un semplice atto vandalico, sarebbe riduttivo. Rimango sconcertato di fronte ad un così VILE gesto. Noi andiamo avanti e lo faremo con tutte le persone e forze sane e, confidiamo nelle forze dell’ordine che quotidianamente ci supportano e sostengono le nostre azioni, questo il commento del Presidente dell’Ente Riserve Foce Volturno Costa Licola Lago Falciano”.

La solidarietà

“Solidarietà totale per l’amico Giovanni Sabatino presidente dell’Ente Riserve Naturali Foce del Volturno/Costa Licola/Lago Falciano per questo ignobile gesto, molto probabilmente di tipo intimidatorio, che ricorda molto il vecchio “far west”. Caro Giovanni bisogna andare avanti con il lavoro che stai facendo e bisogna farlo con l’appoggio di tutti. Il mio personale amichevole sostegno già lo puoi contare!!!

Piena solidarietà al presidente Giovanni Sabatino e a tutti coloro che, con lui, stanno rilanciando un’area protetta della Campania. Evidentemente il loro lavoro, che punta a difendere la natura dai delinquenti, dà fastidio. E tanto. Altrimenti non si spiegherebbe perché qualcuno ha pensato di sparare contro il cartello che delimita l’area. E non so dica che è solo una ‘bravata’. In certi posti neanche le ‘bravate’ devono essere ammesse”.