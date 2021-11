Ieri sera 4 colpi di pistola sono stati esplosi contro il muro di una abitazione a Pompei. Solo stamattina gli abitanti della zona hanno notato i fori nel muro in via Messigno. Come riporta il Mattino il proprietario dell’immobile è un imprenditore edile con un passato da broker finanziario e assicurativo. Sul caso indaga la polizia.