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I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Napoli — Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Napoli — Direzione Distrettuale Antimafia, avente a oggetto un patrimonio immobiliare del valore complessivo stimato in circa 8 milioni di euro, riconducibile a un imprenditore campano attivo nei settori edilizio-immobiliare e della ristorazione. Gia condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione e in materia urbanistica, Sabatino “Champagne” Granata ha successivamente riportato una condanna, divenuta definitiva nele 2020, alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori.

Le risultanze processuali hanno accertato che l’ imprenditore operava quale referente del clan Mallardo, reinvestendo capitali di provenienza illecita nell’acquisto di terreni e nella realizzazione di complessi immobiliari, anche abusivi, attraverso rapporti corruttivi con pubblici funzionari. In particolare, it destinatario della misura aveva assunto it ruolo di referente dell’organizzazione camorristica nella zona di Licola — via San Nullo, nel territorio di Giugliano in Campania, occupandosi anche della riscossione delle estorsioni per conto del sodalizio e mettendo a disposizione dei suoi vertici i locali delle attivita commerciali di famiglia, utilizzati per incontri anche tra esponenti di gruppi criminali contrapposti. Le indagini economico-patrimoniali hanno consentito di ricostruire le disponibilita direttamente e indirettamente riconducibili al proposto e al suo nucleo familiare, evidenziando una significativa sproporzione tra le risorse economiche lecitamente disponibili e gli investimenti effettuati. In particolare, gli accertamenti hanno evidenziato un saldo negativo di circa 2,3 milioni di euro nel periodo 1991-2008 e un ulteriore squilibrio di quasi 1 milione di euro nel periodo 2008-2015.

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Le verifiche hanno inoltre riguardato i conferimenti di capitale e i finanziamenti effettuati dall’imprenditore e dalla coniuge in favore di diverse societa. Sulla base degli elementi raccolti, ii Tribunale di Napoli — Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione, ai sensi delle disposizioni del Codice Antimafia, ha disposto it sequestro di 15 immobili e relative quote di proprieta, comprendenti terreni, abitazioni, locali commerciali, depositi e autorimesse, ubicati nei comuni di Giugliano in Campania (NA) e Riardo (CE). I beni risultano intestati al proposto, alla coniuge e a un terzo soggetto, ritenuto intestatario fittizio di cespiti riconducibili al destinatario della misura. La misura di prevenzione patrimoniale e soggetta ai rimedi di impugnazione previsti dalla legge.