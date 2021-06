E’ caccia serrata al quinto componente del commando che due giorni fa ha fatto fuoco ai Quartieri spagnoli provocando il ferimento di due operai incensurati, Vincenzo Vaccaro ed Enrico Di Maio. Si tratterebbe del fratello di uno dei quattro fermati dagli uomini della squadra mobile e dai colleghi del commissariato Montecalvario. Tra loro Massimo Verrano, fratello di Gennaro ucciso in un agguato nel novembre 2017, Carmine Nocerino (nipote di Annunziata D’Amico la ‘Passillona’ di Ponticelli), Ciro Basile e Francesco Cannola. Gli inquirenti sono riusciti anche ad identificare il reale obiettivo del raid: un parente di Francesco Valentinelli il giovane già condannato a 18 anni per l’omicidio di Gennaro Verrano. Da tempo, secondo le ultime informative di polizia, tra le due famiglie sarebbero riprese le tensioni. Un odio di tipo tribale che non si sarebbe placato nemmeno con la recente condanna di Valentinelli. Secondo la ricostruzione degli investigatori i cinque avrebbero notato in strada un parente di Valentinelli e ciò avrebbe innescato la ‘spedizione punitiva’ avvenuta all’angolo tra vico lungo San Matteo e vicoletto Trinità degli spagnoli.

