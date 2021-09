Concerto neomelodico abusivo a Napoli, multe al cantante e al manager. Stanotte gli agenti del Commissariato Bagnoli intervenivano in via Severino Boezio per la segnalazione di una festa in strada con musica ad alto volume. I poliziotti, giunti sul posto, vedevano numerose persone che, alla loro vista, si allontanano rapidamente.

Quindi gli agenti fermavano ed identificavano due uomini, un cantante neomelodico e l’organizzatore, napoletani di 35 e 57 anni. I due sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per aver organizzato uno spettacolo senza garantire le misure idonee ad evitare assembramenti.

“Concerto abusivo a Forcella”, nuova denuncia di Borrelli a Tony Colombo

Nuova denuncia di Francesco Emilio Borrelli a Tony Colombo. A finire questa volta nel mirino un mini concerto tenuto ieri sera dal cantante neomelodico a Forcella. Anche Tina Rispoli, così come le tantissime persone radunatesi in Vico dei Maiorani, ha ripreso e postato la performance musicale nelle proprie Instagram Stories. Il consigliere denuncia anche i “vicoli invasi da scooter ed auto parcheggiate selvaggiamente” e “assembramenti incontrollati di persone” di cui “molte senza mascherina pur non rispettando neanche le distanze di sicurezza”. A segnalare l’episodio diversi residenti.

Concerto di Tony Colombo a Forcella, il commento di Francesco Emilio Borrelli

“Abbiamo sporto denuncia alle autorità per questa ennesima festa che ha messo in pericolo l’incolumità e la salute delle persone. Essendo state violate le norme anti covid e avendo bloccato di fatto una strada senza alcun permesso. Facendo un baccano insopportabile per i residenti sparando anche in modo illegale i fuochi. Se fosse dovuto passare un mezzo di soccorso sarebbe rimasto intrappolato. C’è chi le regole non le ha mai rispettate e continua ad infrangerle, fregandosene di sicurezza e legalità. Questo è un vero insulto a tutti quei musicisti che continuano a sacrificarsi e a lavorare in modo onesto e corretto”.

“Per tutte queste ragioni chiediamo che vi sia tolleranza zero per chi non rispetta le regole e mette in pericolo la pubblica sicurezza e la salute delle persone. Bisogna finirla con questa storia. Senza autorizzazioni e norme di sicurezza queste feste non si possono fare, chi viola le normative va denunciato e punito”, è stata la dichiarazione del Consigliere Borrelli sul concerto di Tony Colombo a Forcella.