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Elia Cancello era un condannato a morte. Il ras era infatti entrato da tempo nel ‘libro dei morti’ della Vanella Grassi.

È questo il retroscena inedito che emerge dai verbali del collaboratore di giustizia Luigi Esposito, fratello di Camillo, ucciso il 7 settembre 2024 all’interno di una barberia del quartiere, dichiarazioni nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Napoli, Maria Gabriella Iagulli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Un provvedimento che ieri ha raggiunto in carcere quattro persone: oltre allo stesso Elia Cancello e a suo fratello Maurizio, anche Ferdinando Cifariello e Giovanni Raia.

A volerlo morto sarebbe stato Gaetano Angrisano (non indagato nell’inchiesta contro il nuovo clan di Scampia) convinto del coinvolgimento di Cancello nell’omicidio di ‘Cioppetta’ nominativo con cui veniva chiamato suo fratello Francesco ucciso nel dicembre 2016. “Prima dell’estate in cui divenne latitante Gaetano Angrisano fece mettere un Gps sotto la macchina di Elia Cancello, una Fiat 500, perché aveva l’idea di ucciderlo in quanto sospettava che fosse coinvolto nell’omicidio di suo fratello Cioppetta”.

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