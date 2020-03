Coronavirus. Folla di persone alle poste a Giugliano: non si rispetta la distanza di un metro

Nonostante il decreto c’è ancora qualcuno che non rispetta le nuove regole disposte dal Governo e dalla Regione Campania per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Questa mattina, infatti, alcune persone si sono messe in fila dinanzi alla filiale di Poste Italiane di via Palmiro Togliatti a Giugliano, senza rispettare la distanza minima di un metro. Come si evince dalle foto pubblicate sul gruppo Facebook ‘Giuglianesi Orgogliosi’ però, per fortuna, indossavano le mascherine di protezione da usare soprattutto in luoghi affollati. Alcuni indossavano anche i guanti.