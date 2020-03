Coronavirus in Campania, le previsioni sui contagi di aprile

Nel suo ultimo intervento pubblico Vincenzo De Luca ha comunicato le previsioni di contagio da coronavirus nei prossimi giorni. Il Governatore della Campania ha mostrato un grafico frutto dell’algoritmo: “Col supporto degli esperti, lavoriamo aggiornando ogni due giorni, sulla base di un algoritmo, la previsione dei contagi, dei ricoveri e delle terapie intensive. È uno strumento scientifico di previsione estremamente attendibile. Noi siamo concentrati su questi numeri e cerchiamo di anticipare di settimana in settimana il quadro, per non farci trovare impreparati. Il problema lo riusciamo a governare se abbiamo prima una stima probabile dei numeri che si verificheranno e così possiamo organizzarci al meglio. Questo è il lavoro ossessivo e dettagliato che stiamo facendo per affrontare il problema“.

IL VIDEO

LE PREVISIONI

“Ci saranno 1721 contagi per domenica, 223 domande di ricoveri in terapia intensiva, 493 ricoveri in ospedale. Siamo concentrati su questi numeri, siamo pronti per questi numeri, poi puoi avere uno scarto in meglio e in peggio ma questo è il nostro riferimento. Governiamo bene se ci prepariamo una settimana prima. Se quando arriva l’ondata tu sei disarmato, vai a fondo. Questo stiamo facendo. – ha assicurato De Luca – Il picco ci sarà alla fine della prima settimana di aprile. A questo stiamo lavorando: essere pronti a quando avremo più di 3000 contagi e ce la possiamo fare se tutti fanno la propria parte. Noi abbiamo già fatto un miracolo”.