Costringe la madre 82enne a elemosinare in strada: “Le impediva anche di mangiare”

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Maltrattava l’anziana madre malata, negandole anche pasti regolari, e la minacciava per costringerla a mendicare, rimanendo in strada per ore, con qualunque clima, e a fine giornata esigeva le sequestrava tutto il denaro che era riuscita a racimolare.

Grazie alla segnalazione di un cittadino la polizia locale di Torino ha arrestato il figlio, un cinquantenne, con l’accusa di maltrattamenti aggravati ed estorsione, mettendo fine a una situazione che andava avanti da almeno 4 anni. Vittima dell’episodio una donna di 82 anni completamente sottomessa al figlio che la costringeva a passare giornate intere sotto il sole a chiedere l’elemosina.

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Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo pianificava e monitorava quotidianamente l’attività di questua della madre, nella zona di Cit Turin e del tribunale, tenendola anche senza mangiare. La vittima al momento è stata ricoverata in una struttura residenziale per anziani grazie all’intervento dei servizi sociali.