Crolla trave del cavalcavia, strage sfiorata in Autostrada tra Baronissi e Salerno

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Un escavatore urta un cavalcavia, una trave si stacca dalla struttura e precipita su un’auto in corsa. È il grave incidente avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Salerno e Baronissi, dove il conducente della vettura coinvolta è rimasto ferito. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le verifiche strutturali e le operazioni di messa in sicurezza.

L’escavatrice colpisce il cavalcavia: crollano massi e calcinacci

L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 6,100 della A2, tra gli svincoli di Baronissi e Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo meccanico dotato di un lungo braccio escavatore, trasportato su un carrellone, avrebbe urtato il cavalcavia durante il transito.

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L’impatto ha danneggiato una delle travi del viadotto, provocando la caduta sulla carreggiata di pietre, massi e calcinacci. Una trave si è staccata dalla struttura ed è finita contro un’automobile che stava percorrendo l’autostrada.

Il conducente della vettura è rimasto ferito. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

A2 chiusa in entrambe le direzioni, sul posto i soccorsi

Per consentire le verifiche sulla stabilità del cavalcavia e la rimozione dei detriti, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto autostradale in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale Anas e gli operatori del 118, impegnati nelle attività di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Anas ha comunicato che l’interdizione al traffico si è resa necessaria per consentire gli accertamenti strutturali e le operazioni indispensabili al ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Percorsi alternativi dopo la chiusura dell’autostrada

Agli automobilisti diretti verso le diverse destinazioni sono stati indicati itinerari alternativi per evitare il tratto interessato dall’incidente.

Per chi viaggia verso nord: proseguire lungo l’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione Napoli.

Per chi è diretto a sud: utilizzare l’autostrada A30 Caserta-Salerno, uscire a Mercato San Severino e proseguire sulla viabilità ordinaria.

Per chi proviene da Avellino: percorrere l’A30 Caserta-Salerno con uscita allo svincolo di Mercato San Severino.

La riapertura del tratto è legata al completamento delle verifiche tecniche e delle operazioni di messa in sicurezza del cavalcavia danneggiato.