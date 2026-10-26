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Si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri per convincere una donna di 68 anni a consegnare denaro e gioielli, ma il tentativo di truffa è stato sventato grazie alla prontezza del figlio della vittima. È accaduto a Roccaforzata, in provincia di Taranto, dove un uomo di 48 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di truffa aggravata.

Da Napoli a Taranto per truffare l’anziana, ma viene sgamato dal figlio: preso il finto maresciallo

L’episodio risale a sabato 24 ottobre, quando l’anziana ha ricevuto una telefonata da un numero anonimo. L’interlocutore, presentandosi come un maresciallo dell’Arma, le ha raccontato di una presunta indagine giudiziaria che la riguardava, sostenendo che per dimostrare la propria estraneità ai fatti avrebbe dovuto preparare soldi e oggetti preziosi da consegnare a un collega.

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Una storia completamente inventata, costruita per mettere in difficoltà la donna e convincerla a privarsi dei propri beni. Il piano, però, non è andato come previsto. Durante la conversazione telefonica, infatti, era presente anche il figlio della 68enne. Insospettito dalle richieste del sedicente militare, l’uomo ha immediatamente chiamato il 112, permettendo ai carabinieri di intervenire prima che la truffa venisse portata a termine.

Giunti nell’abitazione, i militari hanno invitato la donna a seguire le loro indicazioni e a proseguire il contatto con il falso maresciallo, così da attendere l’arrivo della persona incaricata di ritirare denaro e gioielli. Poco dopo, alla porta si è presentato un 48enne che si è qualificato come collaboratore del presunto maresciallo. Proprio mentre stava per ricevere i preziosi, i carabinieri sono entrati in azione, bloccandolo e procedendo all’arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Taranto.