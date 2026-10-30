Da Secondigliano all’Area Nord, sequestrati 270mila prodotti di Halloween pericolosi

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Oltre 270mila articoli non sicuri messi in occasione di Halloween sono stati sequestrati tra Napoli e provincia dai militari della Guardia di Finanza che ha anche segnalato 33 persone alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. Si tratta di articoli ritenuti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa di settore a tutela dei consumatori, soprattutto di quelli più piccoli.

I sequestri si sono concentrati maggiormente nell’area del Nolano (nei comuni di Mariglianella, Marigliano e San Giuseppe Vesuviano) e riguardano articoli di decorazione, cestini e lumi a forma di zucca, costumi e maschere horror, unghie finte e gadget in genere. Circa 37mila prodotti, tra maschere, giocattoli, cerchietti e tatuaggi a tema, sono stati sequestrati iunvece nei quartieri di Secondigliano, Vicaria e zona Industriale di Napoli.

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La restante parte (maschere, lanterne, spille, accessori per il trucco e decorazioni) invece è stata sequestrata nelle aree a nord di Napoli, in quella oplontina e flegrea.