Ansia nel Napoletano, è scomparso il 16enne Daniele

È scomparso un ragazzo di 16 anni. Si chiama Daniele Ponzo ed è stato visto l’ultima volta a Mariglianella: indossava una maglietta nera “Dsquared”, jeans e scarpe nere. “Chiunque abbia notizie contatti immediatamente il programma Chi l’ha visto al numero 068262 o i carabinieri della stazione di Brusciano al numero 0818861343“, questo l’appello dei familiari e degli amici.

Come denunciare uno scomparso

Non è necessario attendere 24 ore per denunciare una scomparsa. Puoi fare la denuncia anche telefonicamente e poi recarti al posto di Polizia e dai Carabinieri per perfezionarla. Può denunciare una scomparsa anche una persona non familiare. Cerca di non tralasciare nessun dato significativo per il rintraccio della persona scomparsa.

Cerca di dare tutti i dettagli sulle caratteristiche fisiche e differenziali , carattere, malattie e patologia conosciute, abbigliamento ed accessori che indossava al momento della scomparsa, luoghi frequentati, conoscenze ed amicizie. Raccogliere dati utili. La raccolta di informazioni è fondamentale per fornire alle autorità elementi chiari e verificabili che possano agevolare le ricerche.

Verifica possibili tracce: carte di debito o credito, telefono cellulare, computer, e-mail, accessi a servizi online. Ricostruisci le ultime ore: cerca di ricomporre i movimenti e le attività della persona parlando con chi è stato in contatto con lei quel giorno.