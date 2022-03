Schianto auto-scooter a Casandrino, Danilo muore sul colpo

Stamattina a Casandrino per cause in corso di accertamento c’è stato un incidente stradale tra un auto e uno scooter in via Paolo Borsellino. Deceduto il centauro. Si tratta di Danilo Laganà cl. 87 di Napoli. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica da parte dei Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano.

Il 35enne si stava recando a lavoro quando, per cause ancora da accertare, ha impattato contro una Fiat 500. L’impatto è stato tremendo, tant’è che lo scooter ha preso fuoco. Inutili i soccorsi. Danilo è deceduto poco dopo.

Fine settimana macchiato di sangue: 3 gravi incidenti in poche ore tra Giugliano, Villaricca e Napoli

Fine settimana di incidenti tra Giugliano, Napoli e Villaricca. Incidente ai Colli Aminei. Un’auto ad alta velocità collide con due auto e due ciclomotori. Ancora una volta i Colli Aminei a Napoli territorio di una violenta collisione autostradale dove un auto ad alta velocità va a collidere contro due auto in sosta e altrettanti motocicli proprio all’ altezza del civico numero 100 dove l’altro giorno è stato investito un giovane pedone. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi.

Ennesimo incidente nell’incrocio della morte sabato sera a Giugliano tra via San Rocco e via Concezione. Una Toyota Yaris si è scontrata con un’auto proveniente da via San Rocco ed è finita contro il muro perimetrale del 3° circolo didattico di Giugliano.

Spaventoso incidente anche a Villaricca sulla Circumvallazione esterna. Dopo l’impatto una delle due automobili è finita con gli pneumatici sul tetto dell’atra. Almeno due i feriti, marito e moglie, che sono stati estratti dalle lamiere di una delle due automobilisti. A prestare i primi soccorsi, sotto la pioggia, sono stati gli altri automobilisti. In un secondo momento sono giunti anche due mezzi del 118 e i due coniugi sono stati traferiti all’Ospedale di Giugliano.