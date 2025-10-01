De Bruyne: “Fatto una grande gara, con Conte non ci sono mai stati problemi”

PUBBLICITÀ

Vittoria pesantissima del Napoli sullo Sporting Lisbona. Gli azzurri trionfano per 2 a 1 sui portoghesi grazie al duo vincente Hojlund-De Bruyne. Il belga protagonista della gara ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport.

KDB senza peli sulla lingua

“Abbiamo giocato una grande partita, ma lo Sporting è forte ed ha giocato bene di tecnica ed intensità. Abbiamo creato opportunità e poi il rigore è stato un errore stupido. La vittoria è stata però meritata”. Queste le prime sensazioni del belga nel post gara. L’ex centrocampista del City ha poi aggiunto: “Stavo cercando di entrare in quello spazio sul primo gol e stavo aspettando il momento giusto per servire Rasmus al modo giusto. Lui ha poi fatto tutto il resto. Penso che Rasmus sia molto simile ad Haaland, gli piace giocare ed attaccare la profondità. Forse Hojlund viene più a giocare la palla verso di noi ma credo che possa segnare tanto e darci una grande mano”.

Conte-De Bruyne: nessun caso aperto

De Bruyne ha parlato inoltre anche del tema allenatore. A seguito delle polemiche post Milan-Napoli, il centrocampista azzurro ci ha tenuto a ribadire: “Non c’è stato nessun problema con Conte, io sono un vincente, voglio giocare a calcio e fare la differenza. Si è detto tanto io voglio soltanto giocare e divertirmi. Spetta poi all’allenatore trovare la mia posizione e penso che tutti troveranno la loro posizione e il loro ruolo, non c’è un problema in particolare. Con McTominay tra l’altro possiamo scambiarci”. Infine una battuta sul modo di giocare: “Sto giocando diversamente rispetto a quanto fatti negli ultimi anni, per via dell’età i tempi fisici sono diversi”.