De Bruyne si opera oggi ma il Napoli ritrova Lukaku: la data del rientro

PUBBLICITÀ

Dopo l’infortunio rimediato sabato nella sfida contro l’Inter, Kevin De Bruyne è partito lunedì da Napoli: destinazione Anversa, dove il fuoriclasse belga del Napoli ha iniziato ieri la preparazione in vista dell’intervento chirurgico alla coscia destra, programmato per oggi in una clinica privata. L’operazione si è resa necessaria dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata al 33° minuto della partita di sabato contro l’Inter allo stadio Maradona.

Ad annunciare la notizia è stato il dirigente del Napoli Gabriele Oriali, che ai microfoni di Dazn ha spiegato: “Non sappiamo ancora nulla perché l’intervento dovrebbe avvenire mercoledì. Di conseguenza, dopo l’intervento, sapremo quando potrà ritornare. Si parla sempre di 3/4 mesi. Purtroppo ci dispiace, si era inserito molto bene nel nostro schema e stava dando una grossa mano a tutti, anche sotto l’aspetto dell’esperienza”.

PUBBLICITÀ

Oriali ha poi aggiornato anche sulle condizioni di Romelu Lukaku: “Rientra Lukaku, perché ogni tanto ci dimentichiamo che si è fatto male ancora prima dell’inizio del campionato. Non lo abbiamo mai visto. Rientra questa settimana e speriamo di recuperarlo presto. Non sto qui ad elencare tutti gli infortuni che abbiamo avuto, ma siamo sempre riusciti a sopperire a questo. Dispiace ancora per Kevin e cercheremo di sopperire anche alla sua assenza”. Secondo Il Mattino, l’obiettivo sarebbe quello di riavere Big Rom per la partita contro il Benfica del 10 dicembre.

Intanto, dal Belgio arrivano chiarimenti sulle condizioni del fantasista azzurro. Il dottor Kristof Sas, per anni responsabile sanitario della nazionale belga, ha precisato ai microfoni di Sporza.be: “Il nuovo intervento, in realtà, non ha nulla a che vedere con il precedente, che tra l’altro ha avuto un successo straordinario. Non posso entrare nei dettagli, ma vorrei chiarire questo malinteso: è una lesione nuova, recente, il che rende più semplice l’operazione perché c’è meno tessuto cicatriziale. Ecco perché si opera rapidamente”.

In sintesi, non si tratta dunque di una recidiva, ma di una nuova lesione. De Bruyne, a differenza di Lukaku, ha scelto la chirurgia invece della terapia conservativa, ma seguirà la riabilitazione nella stessa struttura del connazionale, la Move to Cure di Anversa. Tutte le decisioni sono state prese in accordo con lo staff medico del Napoli. Davanti a lui ora due grandi obiettivi: tornare presto in campo con la maglia azzurra e partecipare alla sua quarta Coppa del Mondo con il Belgio, in programma nel 2026 negli Stati Uniti.