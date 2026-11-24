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Un presunto sistema organizzato per vendere diplomi scolastici senza frequentare neppure un giorno di lezione. È quanto emerso da un’indagine della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha portato la Guardia di Finanza a eseguire un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di 32 persone fisiche e di 14 società di capitali che gestivano istituti scolastici paritari nell’area oplontina e vesuviana.

Secondo l’ipotesi investigativa, il sistema avrebbe consentito il rilascio di circa 5.900 diplomi nell’arco di quattro anni, dal 2022 al 2025, dietro pagamento di somme di denaro. Gli studenti, provenienti da diverse parti d’Italia, avrebbero potuto superare gli esami di Stato senza aver mai frequentato le lezioni.

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Il provvedimento, eseguito dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, riguarda sei istituti scolastici di secondo grado paritari e i relativi plessi. Le società coinvolte si sarebbero avvicendate nel tempo nella gestione delle scuole, anche attraverso nuovi accreditamenti presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quando i precedenti istituti perdevano i requisiti necessari per mantenere la parità scolastica.

Sequestrati quasi 7 milioni di euro e un’auto da 168mila euro

L’operazione ha portato al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di somme di denaro per un valore complessivo di 6.937.663 euro. Sotto sequestro anche un’autovettura di grossa cilindrata del valore di 168mila euro, intestata a uno degli istituti scolastici e che, secondo l’accusa, sarebbe stata acquistata con i proventi delle attività illecite.

Le 14 società interessate dal provvedimento hanno sedi a Torre Annunziata, Boscoreale, Poggiomarino e Ottaviano.

Falsi contratti di lavoro per scalare le graduatorie della scuola

Tra gli aspetti più rilevanti dell’inchiesta figura anche la presunta falsificazione di numerosi rapporti di lavoro relativi a personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Secondo gli investigatori, sarebbero stati certificati falsamente contratti di lavoro con l’obiettivo di consentire agli interessati di maturare punteggi non dovuti da utilizzare nelle graduatorie di merito della scuola pubblica.

Le indagini erano partite da alcune anomalie riscontrate in un istituto paritario di Boscoreale, in particolare sulle posizioni lavorative del personale non docente, sul numero degli studenti e sulla genuinità dei titoli di studio rilasciati. Gli approfondimenti avrebbero poi permesso di ricostruire un sistema più ampio, riconducibile, secondo l’ipotesi accusatoria, a membri della stessa famiglia.

Le accuse e le scuole coinvolte

Le 32 persone sono sottoposte a indagini per un totale di 46 ipotesi di reato, tra cui associazione per delinquere, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale e autoriciclaggio. Le condotte contestate sarebbero state commesse tra il 2022 e il 2025.

Il sequestro d’urgenza è stato disposto per impedire che la disponibilità degli istituti e dei locali utilizzati per le presunte attività didattiche fittizie potesse consentire l’avvio di nuovi corsi e il rilascio di ulteriori diplomi irregolari.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Il decreto di sequestro dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari e potrà essere impugnato davanti al Tribunale del Riesame. Per tutti gli indagati resta valida la presunzione di non colpevolezza: eventuali responsabilità potranno essere accertate soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.