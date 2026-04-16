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Un dj set organizzato senza alcuna autorizzazione e pubblicizzato sui social network è costato caro al titolare di uno stabilimento balneare di via Sibilla, a Licola, denunciato dopo un controllo congiunto delle forze dell’ordine.

Dj set abusivo sul noto lido a Licola, scatta il sequestro della struttura

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Licola insieme agli agenti del commissariato di Pozzuoli. I militari hanno accertato che l’evento si stava svolgendo in assenza delle necessarie autorizzazioni e senza le condizioni di sicurezza previste per manifestazioni di questo tipo.

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Secondo quanto emerso, per il dj set non era stata rilasciata alcuna agibilità. Inoltre, il titolare dello stabilimento avrebbe ignorato una precedente diffida dell’autorità di pubblica sicurezza, proseguendo comunque con l’organizzazione dell’evento.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri e la Polizia hanno disposto il sequestro dell’intera struttura, per un totale di circa 700 metri quadrati. Denunciato il titolare del lido. Al momento del blitz erano presenti circa 700 persone.

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Nell’ambito delle attività messe in campo dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania, lo scorso fine settimana è stato effettuato un controllo in orario notturno di un ristorante, in zona Lago Patria.

All’accesso effettuato, in abiti borghesi, è stato riscontrato che il locale veniva utilizzato come discoteca ma senza le dovute autorizzazioni. In particolare vi era selezione all’ingresso, all’interno vi era una consolle e un DJ, vi era una pista da ballo, oltre cento persone intente a ballare anche tra i tavoli e diffusione di luci stroboscopiche utilizzate nelle discoteche. Preventivamente sono state acquisite le locandine dell’evento pubblicizzate su vari social.

Il titolare, 42 anni, per la violazione degli articoli 80 del Testo Unico Pubblica Sicurezza e 681 codice penale, ovvero utilizzava locali senza agibilità, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L’intera struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo, apponendo i sigilli dopo aver atteso il deflusso in sicurezza di tutti gli avventori presenti, stimati in circa 150, tra chi ballava e chi era seduto ai tavoli.

Lo stesso è stato sanzionato anche per violazione dell’articolo 666 codice penale, ora depenalizzato, con la sanzione amministrativa di 516,90 euro, per pubblico intrattenimento senza autorizzazione.