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Aveva appena 33 anni Carmela Lanza, la cui scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti. Una notizia dolorosa per la comunità di Villaricca, che si trova a fare i conti con la perdita di una giovane donna e con il dolore di una famiglia rimasta improvvisamente senza uno dei suoi affetti più cari.

La donna era originaria di Villaricca.

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Dolore a Villaricca per Carmela, la giovane mamma è morta a soli 33 anni

A rendere ancora più difficile questa perdita è il pensiero dei suoi quattro figli, insieme al padre, alla madre, ai fratelli, alle sorelle, ai cognati, alle cognate, ai cugini, agli zii, ai nipoti e a tutti gli altri familiari. Sono loro a dover affrontare queste ore di profondo dolore, mentre si preparano a darle l’ultimo saluto.

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 28 novembre. Il corteo funebre partirà alle ore 10 dall’abitazione di Carmela, in via della Torre 38 B, per raggiungere la sala del commiato Funeral Center, in via Giovanni Battista Vico 77, a Villaricca. Qui, alle ore 11, sarà celebrato il rito funebre.

Sarà l’occasione per familiari, amici e quanti le hanno voluto bene di raccogliersi attorno ai suoi cari e accompagnarla nel suo ultimo viaggio. A soli 33 anni, Carmela lascia quattro figli e una famiglia chiamata ad affrontare un dolore difficile da raccontare.